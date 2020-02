Apertura straordinaria gratuita al Museo Bagatti Valsecchi per San Valentino

Il Museo Bagatti Bagatti Valsecchi apre al pubblico gratuitamente venerdì 14 febbraio, San Valentino.

"Che tu sia sposato come Giuseppe - scrivono gli organizzatori dell'iniziativa - o felicemente single come Fausto... San Valentino è il giorno giusto per tornare al Museo".

Il biglietto sarà gratuito per l'intera giornata. Inoltre sarà possibile acquistare la tessera amici a prezzo scontato (sia prenotandolo online usando il codice 'CUORE' sul sito del Museo, sia presentandosi direttamente in biglietteria).

La Casa Museo

La Casa Museo Bagatti Valsecchi è una dimora storica che ha sede nel cuore di Milano, in una traversa di via Montenapoleone, all'interno del Palazzo Bagatti Valsecchi. Il Museo, che fa parte del circuito Case Museo di Milano, venne creato dai due fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi, che verso la fine dell'Ottocento lo arredarono con oggetti d'arte rinascimentale.

Aperto al pubblico dal 1994, il Bagatti Valsecchi è una casa-museo fra le più importanti e meglio conservate d'Europa. A reggerla è una fondazione privata, voluta dagli eredi Bagatti Valsecchi nel 1974 per esporre al pubblico le collezioni d'arte rinascimentale e gli oggetti d'arredo rinascimentale e neorinascimentale raccolti negli ultimi decenni del XIX secolo.