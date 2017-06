Concerto Radio Italia: piazza già gremita, orari e informazioni su metro' e mezzi

E' il giorno del maxi concerto gratuito di Radio Italia in Duomo. E' stato impostato un limite di capienza della piazza. Si sono messi in fila anche prima delle 12 (orario consigliato dagli organizzatori per arrivare) i ragazzi che intendono essere in prima fila all'esibizione che, dopo gli eventi di Manchester e Torino, deve sottostare a regole più rigide.

Prima fra tutti: non potranno entrare in piazza più di 23.500 persone. Lo potranno fare solo dai nove varchi di accesso dopo controlli al metal detector. E comunque, ha ricordato sul proprio sito la radio, è vietato portare con sé bottiglie di vetro, bottiglie di plastica con il tappo, ma anche tende, sacchi a pelo e selfie stick.

L'organizzazione ha invece invitato a indossare la maglietta bianca come dimostrazione che "la musica è più forte" e unisce. Chi è arrivato in piazza presto, sfidando il sole a picco, ha potuto avere però un piccolo regalo: ovvero le prove audio dei cantanti preferiti.

I mezzi. Il servizio urbano delle linee M1 e M3 viene prolungato con le ultime partenze in centro all’1,10 circa. I parcheggi di Cascina Gobba, Famagosta, Lampugnano, Bisceglie, San Donato, Molino Dorino e Maciachini prolungano l’orario di apertura fino alle 2,30 di notte. Su disposizione delle Autorità di Pubblica Sicurezza, a partire dalle ore 15 la stazione di Duomo è chiusa e i treni non effettuano la fermata. In alternativa si consigliano le stazioni limitrofe di Cordusio e San Babila sulla M1 e di Missori e Montenapoleone sulla M3. Per l'interscambio con le linee M1-M2 e M3, è possibile utilizzare le stazioni di Cadorna e Centrale. Inoltre, in superficie, a partire dalle ore 16, è stata predisposta la chiusura delle vie Torino, Mazzini, Dogana e Orefici. Di conseguenza le linee 2, 3, 9, 12, 14, 15 e 16 subiscono modifiche di percorso e rallentamenti.