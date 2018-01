"Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politcs": dal 18 febbraio al 25 giugno alla Fondazione Prada

Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politcs, presentata nell'ambito del palinsesto Novecento italiano, sarà in mostra alla Fondazione Prada dal 18 febbraio al 25 giugno 2018.

Il progetto espositivo, curato da Germano Celant, costituisce un'indagine degli sviluppi artistici e culturali a cavallo tra le due guerre mondiali, a partire dal contesto in cui le diverse opere vennero ideate e realizzate. Nello specifico, Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politcs prende in considerazione la forte relazione tra l'affermazione del fascismo in Italia e l'arte sviluppatasi tra il 1918 e il 1943.

In mostra 500 lavori -tra dipinti, sculture, disegni, fotografie, manifesti, arredi, progetti e modelli architettonici- realizzati da un centinaio di autori, introdotti da immagini storiche, lettere, riviste e foto personali dell'epoca, che ricostruiscono l'universo in cui queste opere presero vita.

Un allestimento immersivo, ideato dallo studio 2x4 di New York in dialogo con il curatore, presenta artisti come: Giacomo Balla, Carlo Carrà, Felice Casorati, Giorgio de Chirico, Fortunato Depero, Filippo de Pisis, Arturo Martini, Fausto Melotti, Giorgio Morandi, Scipione, Gino Severini, Mario Sironi, Arturo Tosi e Adolfo Wildt.