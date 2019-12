Slava's Snow Show: il mitico spettacolo torna al Piccolo per Natale

Apprezzatissimo da spettatori di tutte le età, torna il mitico Slava's Snowshoe, lo spettacolo con cui dal 1993 un clown russo porta la neve nei teatri di tutto il mondo. L'appuntamento è al Piccolo Teatro Strehler dal 27 dicembre al 12 gennaio.

Lo spettacolo

"Originario della Siberia - scrivono gli organizzatori - Slava ha compreso che l’originalità del suo spettacolo risiedeva nell’elemento che lo aveva accompagnato dalla nascita: la neve. Così, ispirandosi al paesaggio e alle leggende della sua terra, ha creato una performance in cui poesia ed effetti speciali trovano la sintesi ideale. Slava considera il suo Snoshow come un work in progress, che ad ogni stagione si arricchisce di nuove scene, idee, invenzioni, effetti e personaggi".

Ad aspettare il pubblico un clown, tenero e romantico, in tuta gialla da lavoro e pantofole rosse. Gioia, buonumore e un pizzico di malinconia si rincorrono sul palcoscenico con i fiocchi di neve, le bolle di sapone e i palloncini colorati sospinti da un vento di tempesta o fatti rimbalzare tra il palcoscenico e la platea, in un gioco che coinvolge i clown e il pubblico.

Lo spettacolo è adatto sia ad adulti che bambini e ragazzi (consigliato a partire dagli 8 anni), perché la vitalità degli artisti trascina tutti, alternando gag e comicità esplosiva a momenti di poesia struggente e malinconica