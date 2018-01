Cosa fare a Milano dal 12 al 14 gennaio

Cosa fare a Milano nel week-end dal 12 al 14 gennaio?

Ad illuminare questo fine settimana i falò di Sant'Antonio: quello medievale alla Cascina Nosedo, tra frecce infuocate, dolci e vin brulè (sabato); e quello alla Cascina Linterno, con mercato contadino, benedizione degli animali e balli (domenica).

Mercatini ed eventi gratuiti

Vecchi libri in piazza Diaz torna a schierare un esercito di volumi in centro (domenica). A costo zero, poi: la proiezione del film di Silvio Soldini (con Valeria Golino e Adriano Giannini) Il colore nascosto delle cose, allo Spazio Oberdan (venerdì); il concerto Musica Maestri!, al Conservatorio con un repertorio per clarinetto e pianoforte (domenica); e l'esposizione del Villaggio dei presepi, visitabile per gli ultimi giorni a Villa Litta (tutto il week-end).

Concerti

Eugenio Finardi presenta il suo nuovo progetto Finardimente al Blue Note (venerdì e sabato). Umberto Tozzi si esibisce per il pubblico dell'Arcimboldi in occasione dell'uscita di 40 anni che ti amo in arena (sabato). Flo canta i suoi brani eclettici a Mare Culturale Urbano (sabato). Omar Souleyman porta il suo originale mix di musica tradizionale mediorientale ed elettronica al Magnolia (venerdì). E l'Orchestra I Pomeriggi Musicali propone un repertorio dedicato alla musica del '700 al Teatro Dal Verme (sabato).

Serate

Superheroes Party apre il week-end dell'Alcatraz, tra costumi a tema, animazione, musica live e deejay set (venerdì). Sabato si prosegue con il format Zarro Night, sempre all'Alcatraz, e Pezzi da '90, omaggio alla musica e alla cultura di due decenni fa, al Magnolia.