Cosa fare a Milano dal 30 novembre al 2 dicembre

“L'Artigiano in Fiera” con artigiani provenienti da tutto il mondo, Lily Allen in concerto al Fabrique, "Jewysh in the city" con appuntamenti ed incontri dedicati al mondo ebraico, i mercatini natalizi, le piste di pattinaggio e ancora eventi gratuiti e per famiglie