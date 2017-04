Milano, il comune lancia un bando da 540mila euro per le associazioni di periferia

Milano vuole cambiare. E lo vuole fare a partire dalle sue periferie. La rigenerazione urbana non si realizza solo riqualificando edifici, piazze, strade. Ma rendendo i quartieri cosiddetti periferici luoghi più vitali, solidali, aperti alle diversità e alle contaminazioni reciproche di culture, stili ed opportunità sociali.

"Per fare in modo che gli interventi dell’Amministrazione comunale siano davvero efficaci - spiega Palazzo Marino in una nota - è necessario inserirli nel quadro di processi di attivazione economica, sociale e culturale e lavorare sulla qualità dei luoghi e delle strutture. In quest’ottica, e coerentemente con gli impegni assunti con il Piano Periferie, l’Amministrazione intende sostenere progetti multidisciplinari, quali iniziative culturali, sportive, educative, formative, economiche e di animazione territoriale, e lancia il Bando alle Periferie".

Un avviso pubblico che sarà pubblicato nei prossimi giorni per finanziare progetti di rigenerazione urbana nei cinque ambiti strategici di Giambellino-Lorenteggio, Corvetto-Chiaravalle-Porto di Mare, Adriano-Padova-Rizzoli, Niguarda-Bovisa e Qt8-Gallaratese.

Lo stanziamento complessivo è pari a 540mila euro e verrà destinato alle iniziative progettuali che otterranno i maggiori punteggi.

Potranno partecipare associazioni di volontariato, fondazioni, associazioni di promozione sociale, sportive, culturali, sia a titolo individuale sia in qualità di capofila di forme di partenariato.

Il bando ha l’obiettivo di sostenere due macro-tipologie di progetti: iniziative culturali, sportive, educative, formative e più complessivamente di animazione territoriale; percorsi volti alla creazione di organizzazioni di comunità, creazione o rafforzamento di reti sociali, con particolare attenzione all’inclusione di comunità tradizionalmente poco incluse nella vita pubblica sociale ed economica.

Le proposte potranno essere rivolte a tutti i cinque ambiti territoriali o a uno solo di essi. I progetti avranno una durata di 6 mesi, svolgendosi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2017.