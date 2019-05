Elezioni comunali 2019 a Novate Milanese: liste e candidati

A Novate Milanese, il 26 maggio 2019, si vota per le elezioni comunali, per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale. Di seguito i candidati a sindaco, le liste collegate e i candidati al consiglio comunale di ciascuna lista. I candidati a sindaco sono sei: Daniela Maldini per il centrosinistra, Marco Bove per i 5 Stelle, due per il centrodestra (Massimiliano Aliprandi per Lega e Fdi, Luca David per Fi), e poi Sergio Sardo per la sinistra radicale e Lorenzo Cavalli per CasaPound.

Daniela Maldini

Partito Democratico

1 PATRIZIA BANFI nata a Milano il 15/09/1963 2 DAVIDE BALLABIO nato a Bollate il 19/08/1975 3 ANNA MARIA ALONGE nata a Agrigento il 28/02/1955 4 JACOPO MARIA BRUNATI nato a Milano il 12/04/1981 5 CRISTINA BEGHER nata a Bolzano il 25/10/1951 6 ERNESTO GIAMMELLO nato a Regalbuto il 10/02/1956 7 ALESSANDRA BERGAMI nata a Milano il 14/11/1971 8 LORENZO GUZZELONI nato a Milano il 15/01/1946 9 LINDA MARIA BERNARDI nata a Milano il 27/06/1954 10 LORENZO LACCHIANA nato a Bollate il 10/04/1972 11 MARTA GARLATI nata a Milano il 28/07/1978 12 PIERCARLO LIVIO nato a Cremona il 13/03/1948 13 GRAZIA LUCIANI nata a San Giovanni Rotondo il 07/07/1977 14 TIZIANO ANGELO TORRIANI nato a Novate Milanese il 12/01/1959 15 ADELE SANTUCCI nata a Paderno Dugnano il 23/05/1963 16 ROBERTO CAMILLO BATTISTA VALSECCHI nato a Lecco il 15/04/1960

Bella Novate

1 EMANUELA GALTIERI nata a Bollate il 19/08/1972 2 MASSIMO GOLZI nato a Melzo il 13/09/1962 3 GIOVANNA ACUNZO nata a Bollate il 13/08/1968 4 MATTEO FRANCO IACUONE nato a Milano il 18/09/1985 5 SILVANA BELLONI nata a Paderno Ponchielli il 10/02/1952 6 NICCOLO’ MARCARINI nato a Milano il 19/05/1997 7 PATRIZIA RAMPONI nata a Castano Primo il 20/08/1957 8 WALTER MARINELLO nato a Milano il 03/07/1960 9 ALESSANDRA CARTA nata a Milano il 29/08/1958 10 PRIMO OLIVA nato a Novate Milanese il 07/05/1950 11 MARINA DE BERTI nata a Verbania il 05/09/1963 12 SALVATORE PEZZULO nato a Vitulazio il 08/12/1951 13 ALBERTA DE MOLINER nata a Feltre il 04/08/1964 14 FRANCESCO REGGIANI nato a Bollate il 29/10/1991 15 ARIANNA LOCATELLI nata a Milano il 01/02/1999 16 LAZER SOGJA nato a Shkoder (Albania) il 16/02/1964

Uniti e Solidali per Novate

1 LUIGI ZUCCHELLI nato a Castelletto sopra Ticino il 21/01/1955 2 MATTIA SCHIEPPATI nato a Milano il 25/04/1974 3 MARIELLA BELLINO nata a Policoro il 03/12/1975 4 EDOARDO AGOSTONI nato a Segrate il 15/04/1997 5 LUCIA BULDO nata a Novate Milanese il 20/07/1958 6 SABATINO BERETTA nato a Pescara il 14/03/1957 7 IRENE CARRARA nata a Segrate il 29/04/2000 8 FLAVIO CAPOVILLA nato a Piazzola sul Brenta il 09/07/1955 9 STEFANIA FUMAGALLI nata a Monza il 25/04/1959 10 PASQUALE GIUSEPPE EUSEBIO nato a Bollate il 24/11/1948 11 GIOVANNA FRANCESCA NATALE nata a Milano il 06/08/1956 12 GIACOMO FINOTTO nato a Segrate il 12/02/1988 13 GRAZIELLA VISCONTI nata a Desio il 04/09/1959 14 ALBERTO ADELIO SARTOR nato a Milano il 20/09/1969 15 MARCELLO TOGNONI nato a Novate Milanese il 22/03/1954 16 LUCIANO LOMBARDI detto LUPETTO nato a Parma il 16/12/1955

Memoria e Futuro per Novate

1 MARIA CONCETTA GIGANTE detta MIUCCIA nata a Lugano (Svizzera) il 21/09/1932 2 GIAN LUIGI BIGNAMINI nato a Bollate il 14/09/1960 3 SIDARTHA CANTON nata a Padova il 28/02/1976 4 ROBERTO FAROTTO nato a Milano il 11/07/1944 5 STEFANO FIGUS nato a Bollate il 03/10/1990 6 ORNELLA ADRIANA FRANGIPANE nata a Milano il 13/05/1958 7 FABIO GANASSIN nato a Milano il 27/06/1959 8 SERGIO GIUNTINI nato a Milano il 06/10/1956 9 GIUSEPPE LABATE nato a Reggio di Calabria il 19/11/1959 10 DANIEL MARCHESE nato a Vasai (India) il 30/07/1999 11 PAOLA MORICH nata a Sesto San Giovanni il 08/07/1975 12 MARCO PARIALI nato a Milano il 21/09/1969 13 YAN PERINO nato a Milano il 25/10/1986 14 IVANA PORTELLA nata a Bollate il 13/10/1968 15 EFE TUNCAY nato a Milano il 14/12/2000

Massimiliano Aliprandi

Lega

1 ELISA LUCIA BOVE nata a Bollate il 19/10/1980 2 ANDREA ANTONIO CARLO CAVESTRI nato a Milano il 11/04/1960 3 GIGLIOLA BUSETTI nata a Mornico al Serio il 12/08/1967 4 GIUSEPPE BOVE nato a Cerignola il 04/06/1948 5 PATRIZIA ALLOCCA nata a Milano il 22/01/1962 6 GINO MARCHETTO nato a Cologna Veneta il 03/04/1940 7 NICOLETTA STELLA nata a Milano il 03/10/1964 8 MARCO SASSI nato a Forlì il 08/09/1976 9 LAURA MARINI nata a Milano il 12/04/1966 10 SIMONE CORSO nato a Bollate il 30/10/1980 11 SIMONETTA MACOR nata a Genova il 21/11/1964 12 ROLANDO ANGELO PAGLICCIA nato a Milano il 08/09/1954 13 ANGELINA QUATTRIN nata a Novate Milanese il 22/03/1945 14 ALESSANDRO NEBULONI nato a Milano il 03/07/1970 15 SILVIA SANGALLI nata a Bollate il 20/09/1982 16 MASSIMO LICITRA nato a Milano il 28/12/1969

Fratelli d'Italia

1 ALESSANDRO BASSANI nato a Bollate il 05/06/1986 2 KATIA MUSCATELLA nata a Bollate il 25/09/1973 3 ANTONIO AIELLO nato a Napoli il 17/04/1964 4 MARIA TERESA BATTAGLIA nata a Vittoria il 27/07/1968 5 ELEONORA CAPONETTO nata a Bollate il 12/05/1992 6 VALTER CEREDA detto WILLIAM nato a Milano il 14/06/1960 7 ALBERTO EUSEBIO nato a Bollate il 02/12/1985 8 ROBERTO FERRARI nato a Bollate il 24/10/1970 9 MATTEO FONTANA nato a Bollate il 02/04/1976 10 LUCA ORUNESU nato a Milano il 08/06/1984 11 GIAN MARIA PALLADINO nato a Bollate il 26/02/1975 12 ROBERTA PATRUNO nata a Bollate il 26/05/1974 13 NUNZIA POLICASTRO nata a Bollate il 12/09/1968 14 FULVIO TERZI detto FULE nato a Milano il 08/11/1979

Progetto in Comune

1 UMBERTO CECATIELLO nato a Boscotrecase il 15/08/1948 2 ELEONORA PEROTTO nata a Arco il 14/12/1975 3 NUNZIO ANNUNZIATA nato a Terzigno il 16/07/1959 4 SILVIA TODESCHINI nata a Milano il 31/03/1980 5 VINCENZO DIMONDO nato a Laureana di Borrello il 04/04/1960 6 GIADA YLENIA ORTOLANI nata a Milano il 29/09/1992 7 CORRADO OCCHIPINTI nato a Catania il 04/01/1947 8 CINZIA MAZZUCCHELLI nata a Milano il 15/07/1961 9 LUIGI PADUANO nato a Garbagnate Milanese il 29/05/1980 10 MARGHERITA SILVA nata a Novate Milanese il 14/01/1956 11 LORIS VISCONTI nato a Copertino il 21/10/1975 12 MONICA CARMEN GELMINI nata a Bollate il 16/06/1971 13 PILADE VOLONGHI nato a Casalmoro il 12/03/1954 14 ROSA SCARNERA nata a Taranto il 08/07/1957 15 LUIGI ANGELO DEPONTI nato a Senago il 23/10/1949 16 SALVATORE BARATTA nato a Trani il 10/12/1961

Luca David

Novate al Centro

1 MATTEO SILVA nato a Milano il 09/09/1971 2 ALEX SCOTTI nato a Milano il 17/03/1989 3 GABRIELE EMANUELE BONIARDI nato a Bollate il 22/12/1992 4 EMILIANO BASSO nato a Bollate il 03/12/1970 5 LAURA BONOMO nata a Milano il 09/08/1975 6 LUISELLA VIRGINIA CALLONI nata a Milano il 17/05/1958 7 CECILIA CONTI nata a Firenze il 19/08/1978 8 BRUNO GREGOLIN nato a Varese il 12/05/1945 9 VINCENZO OLANDO nato a Bollate il 07/08/1983 10 ELISABETTA PETTINATO nata a Segrate il 24/09/1995 11 PATRIZIA FEUDALE nata a Bollate il 07/03/1973 12 EDOARDO SPADONI nato a Milano il 20/06/1986

Forza Italia

1 FERNANDO ANTONIO GIOVINAZZI nato a Massafra il 01/01/1940 2 MAURIZIO PIETRO ALESSANDRO PIOVANI nato a Milano il 04/05/1968 3 LUISA LUCIA QUADRI nata a Bollate il 19/09/1969 4 LUCA SCHIEPPATI nato a Monza il 20/02/1987 5 MONICA INVERSI nata a Milano il 07/08/1964 6 STEFANO MAZZANTINI nato a Milano il 19/03/1963 7 STEFANIA FELISI nata a Milano il 26/06/1970 8 ANDREA ANTONIO OMICCIOLI nato a Milano il 11/08/1965 9 LOREDANA CHIUSA nata a Como il 18/05/1955 10 PAOLO PIZZI nato a Bollate il 28/02/1969 11 MASSIMO RUSSO nato a Catania il 18/03/1964 12 ANTONELLA TORRACA nata a Maschito il 20/03/1963

Prima Novate

1 ERIKA LONGONI nata a Giussano il 16/05/1984 2 ELISABETTA STELLA nata a Milano il 14/07/1966 3 LUCIANA RUBINO nata a Paderno Dugnano il 14/12/1966 4 IVANA ANTONELLA GATTINI nata a Napoli il 13/09/1979 5 DOMENICO ROBERTO PREVIERO nato a Milano il 29/06/1958 6 PAOLO LUIGI CARLO BASILICO nato a Como il 28/11/1971 7 CLAUDIO POLETTO nato a Milano il 21/10/1958 8 FRANCO SCOTTI nato a Novate Milanese il 22/09/1940 9 NAZARENO PAMPADO nato a Pincara il 21/11/1949 10 DAVIDE VALZANI nato a Bollate il 04/01/1984 11 MAURO GIOVANNI BALLABIO nato a Milano il 14/03/1963

Marco Bove

Movimento 5 Stelle

1 ROBERTO DONZELLI nato a Bollate il 02/02/1951 2 ANNA RITA RAMPONI nata a Magenta il 30/12/1970 3 GIUSEPPE GALLO nato a Bollate il 06/02/1969 4 VALERIA MASTRODONATO nata a Milano il 12/02/1960 5 ANDREA MARIA VAILETTA nato a Bollate il 26/04/1988 6 FRANCESCA GIORGIA GIORGI nata a Milano il 26/06/1970 7 MARINO PEZZOLO nato a Milano il 01/06/1995 8 ANTONELLA BERINATO nata a Sesto San Giovanni il 03/01/1964 9 PAOLA IRINA OSTUNI nata a Milano il 26/02/1976 10 SERGIO ALVARO nato a Bollate il 31/07/1992 11 ALESSANDRO CESARINI nato a La Spezia il 18/02/1968 12 GIORGIO PESCE nato a Bari il 07/04/1976 13 MARCO GIANNITELLI nato a Milano il 15/08/1962 14 NATALE ALTIMARI nato a Corigliano Calabro il 23/12/1957 15 SERGIO AMBROGIO TURRI nato a Novate Milanese il 05/01/1945

Sergio Sardo

Sinistra per Novate

1 ANTONIO TURRI nato a Novate Milanese il 17/09/1941 2 PIETRO MANZONI detto PIERINO nato a Riviera d’Adda il 20/01/1953 3 ROBERTO ALBERGUCCI detto BOBBYG nato a Rho il 13/06/1973 4 DOMENICO ARENA nato a Bollate il 25/07/1984 5 MASSIMO COSTANZO nato a Milano il 16/01/1972 6 CLAUDIO DI BENEDETTO nato a Rho il 11/10/1983 7 MARIO FERRARINI nato a Sestino il 04/05/1957 8 GIOVANNA FERRARI nata a Pescarolo ed Uniti il 25/07/1952 9 CRISTINA FURNO’ nata a Milano il 11/04/1979 10 NORMA FEDERICA LINEA nata a Milano il 23/01/1973 11 DAVIDE MILITANO nato a Garbagnate Milanese il 22/05/1990 12 MASSIMO MONTI nato a Bollate il 03/07/1966 13 CARLA RIVA nata a Milano il 05/08/1945 14 LUCIA SCIACCA nata a Catania il 04/04/1956 15 VANESSA MASCIA TURRI nata a Milano il 06/10/1983

Lorenzo Cavalli

CasaPound

1 NICOLO’ PASTINO nato a Milano il 14/01/1989 2 ALLEGRA MIRIAM CAVALLI nata a Milano il 12/06/1986 3 LORENZO SOMMACAMPAGNA nato a Milano il 14/10/1970 4 LUISA GIOVANNA LETTIERI nata a Novate Milanese il 01/02/1959 5 OMAR CANCEDDA nato a Cagliari il 12/08/1986 6 PAOLO AIELLO nato a Rho il 13/11/1968 7 ALESSIO AMBROSIO nato a Garbagnate Milanese il 13/08/1983 8 MARTA GALIMBERTI nata a Giussano il 18/07/1989 9 STEFANIA ARALDI nata a Milano il 23/05/1989 10 FRANCESCO SABATINO OTTAVIO MONTI nato a Cernusco sul Naviglio il 31/05/1977 11 MASSIMO STEFANO FRASSY nato a Milano il 14/10/1976 12 GIACOMO PIETRO TREZZI nato a Milano il 11/01/1973 13 CHIARA VIOLINI nata a Milano il 15/04/1979 14 MATTEO OLIANI nato a Vimercate il 21/05/1991