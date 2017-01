Volantini contro gli ebrei affissi a Milano nella Giornata della memoria

1 / 2

Nella ricorrenza della Giornata della Memoria, ovvero la Commemorazione delle vittime dell'Olocausto designata dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005, diversi volantini a carattere antisemita sono comparsi a Milano, venerdì 27 gennaio 2017.

Questo dopo i vandali che avevano colpito le pietre d'inciampo in memoria della Shoah in città (e sabato è stato organizzato un flash mob con catena umana). A firmarsi sono i ragazzi del Nsab-Mlsn, Movimento nazionalsocialista dei lavoratori, un gruppo di estrema destra e negazionista che già in passato era stato indagato dalla Digos per "propaganda politica a sfondo razzista". 2 anni fa alcuni militanti vennero trovati in possesso di pistole giocattolo senza tappo rosso, coltelli a serramanico, passamontagna e libri e materiale nazista.

I fogli sono stati affissi in molte pensiline di Milano, da Pagano a piazza Piemonte. Nel primo volantino si vede Pinocchio a "rappresentare le bugie degli israeliani": "Siamo sempre stati perseguitati senza dare fastidio a nessuno; diventavamo bottini e saponette; i sei miloni di morti sono ufficialmente documentati, da testimoni oculari, tra caciotte e culatelli, in libri in vendita negli autogrill", è questo l'elenco di quelle che, secondo gli estensori del manifesto, sarebbero le falsità storiche rivendicate dagli ebrei.

E l'affondo: "Credi ancora a quello che dice Pinocchio (riferendosi a Israele)? Perchè tutta questa paura degli studi revisionisti se non c'è nulla da nascondere?". In un secondo foglio, poi, sono stati enumerati a confronto tutti i morti dei conflitti mondiali "perpetrati da americani, russi, turchi, giapponesi", in numeri "assai superiori a quelli dell'Olocausto".

Molti pendolari e residenti hanno informato la Digos del fatto.

i volantini affissi e trovati nelle pensiline milanesi (foto copyright MilanoToday)