Milan, la panchina di Giampaolo è a rischio: Spalletti in pole position

La vittoria contro il Genoa non pare bastata a salvare la panchina di Marco Giampaolo. Il Milan sta "riflettendo" sul da farsi ma è molto probabile che, complice lo stop del campionato per una domenica, la società di via Aldo Rossi decida di cambiare l'allenatore esonerando, dopo sette giornate e quattro sconfitte, il tecnico ex Sampdoria.

La partita al Marassi è stata infatti altalenante. Il primo tempo è stato da buttare via, il secondo molto meglio (con Leao e Paqueta in campo), ma alla fine i tre punti sono arrivati solo grazie al rigore parato da Reina sul finale. E i rossoneri non hanno certo brillato. Ad esempio non sono riusciti a sfruttare pienamente la superiorità numerica acquisita per gran parte del secondo tempo.

Luciano Spalletti, ex Inter ora a riposo, è il nome preferito per sostituire Giampaolo. Ci sono due problemi: costa molto (ha un contratto da 5 miloni di euro con l'Inter fino al 2021. E non avrebbe tutta questa voglia di provare l'avventura Milan. Anche perché obiettivamente non gli verrebbe data in mano una squadra ad altissimo livello.

D'altra parte la dirigenza del Milan sembra avere compreso che, proprio perché la rosa non ha veri fuoriclasse, la strada migliore è quella di affidarsi a un tecnico di grande esperienza. Spalletti sarebbe perfetto e infatti è la prima scelta: i dirigenti del Milan sarebbero pronti a offrirgli molti soldi (con il benestare del Fondo Elliott) per portarlo sulla panchina rossonera.