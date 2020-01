Milano, presa baby gang che rapinava coetanei minorenni costringendoli a collaborare in altri furti

Nelle immagini della Polizia di Stato ecco in azione una banda di giovanissimi rapitanori mentre derubano un coetaneo. Il gruppo, composto da due minori e un 18enne, è accusato di tre rapine compiute nel gennaio 2019, con le aggravanti della ferocia e dell’utilizzo di armi.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la banda sequestrava letteralmente le proprie vittime, costringendole in alcuni casi a collaborare in altri furti ai danni di coetanei minorenni. A far scattare le indagini sarebbero state le dettagliate denunce fatte dalle vittime e dei rispettivi genitori agli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Porta Genova e della Questura di Milano.