Milano, vari tassisti abusivi e liti con lo spray urticante: i controlli della polizia in zona Triennale. Video

La polizia di Stato, nella notte di domenica, ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona adiacente al Palazzo della Triennale, notoriamente molto frequentata nel fine settimana in relazione alla presenza di noti locali notturni.

Il servizio è stato disposto in conformità con le determinazioni assunte in prefettura dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e all’esito di un tavolo tecnico tenutosi in questura, con l’obiettivo di tutelare l’ordine nella zona, oggetto, di recente, di numerose segnalazioni relative ad aggressioni e reati predatori (la notizia).