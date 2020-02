Cos'è il Coronavirus, dove ha avuto origine e come affrontarlo. È il video tutorial diffuso dal Ministero della Salute per affrontare l'emergenza sanitaria in corso in queste ore in Lombardia.

Nel filmato ecco le linee guida di base alle quali attenersi per prevenire il contagio e la corretta procedura da seguire nel caso si avvertano sintomi della malattia.