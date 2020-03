Ecco la nuova terapia intensiva Covid alla Fiera di Milano: 200 posti letto con TAC e respiratori

Duecento posti letto per i malati Covid in fase di guarigione, respiratori e TAC. È la nuova terapia intensiva allestita dalla Regione Lombardia alla Fiera di Milano: un'opera realizzata a tempo di record per alleggerire il carico di ricoveri negli ospedali milanesi e che al suo interno è stata allestita con tutto il necessario per un vero e proprio centro interamente dedicato alla cura del Coronavirus.

"Ogni stanza ospita sette posti letto - spiega il presidente della Fondazione Fiera Milano Enrizo Pezzali accompagnandoci durante il sopralluogo nella struttura - Non è un ospedale da campo, ma una struttura vera e propria divisa sostanzialmente in due aree. Quella verde, considerata sicura, dove ci sono gli ingressi, la sala riunione, gli spogliatori e gli uffici, e quella rossa, dove invece si entra nella zona in cui sono ricoverati i contagiati da Covid-19". "Si tratta di un'opera realizzata davvero in pochissimo tempo, ma che speriamo in futuro possa non essere smantellata e diventare un presidio contro futuri scenari simili a quello di oggi", commenta invece il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.