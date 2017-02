Droga, rifornivano di coca ed eroina Milano: arrestati due pregiudicati

15 carabinieri del Norm e della stazione di Fiorenzuola (Piacenza) hanno arrestato nelle scorse ore due marocchini clandestini pieni di precedenti di 28 e 22 anni, che avevano in auto mezzo chilo di eroina e un etto di cocaina. I due 'vendevano' principalmente a Milano e in Lombardia. Ma non solo.

L'operazione Winx è scattata alle 12.30 di mercoledì 1 febbraio, dopo un mese e mezzo di appostamenti. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Roberto Fontana, sono partite grazie alle segnalazioni del sindaco del paese e di molti cittadini che avevano notato un via vai di persone. I carabinieri hanno ricostruito il percorso che i due, di fatto residenti a Milano, facevano quotidianamente per recarsi "al lavoro" e quando hanno avuto la certezza che il 1 febbraio avevano in auto della droga sono intervenuti.

La modalità di spaccio è sempre la stessa della maxi Operazione Myocastor conclusa poche settimane fa e che aveva portato all'arresto di 37 persone. Le piazze dello stupefacente di Pavia e di Milano sono sature, pertanto, fanno sapere i militari, è in atto una vera e propria colonizzazione delle campagne dell'Emilia da parte di batterie di spacciatori, quasi tutti nordafricani, che pronti a tutto, si appropriano di un zona rurale e la trasformano in una centrale di spaccio di eroina e cocaina. Quando la domanda è sempre più alta l'offerta si adatta e sfrutta il territorio per cercare di fare quanti più soldi possibili.

E il Piacentino è pieno di persone dipendenti da eroina, droga che prepotentemente sta tornando nelle strade. Non solo, i due avevano decine di clienti che arrivavano anche da Cremona e Parma. Il giro della piazza di Lugagnano (Piacenza) si aggirava intorno ai 3mila euro al giorno, con un ricavo netto al mese, per i due, che hanno sicuramente dei capi, di circa 70mila euro. La droga sequestrata all'ingrosso vale circa 20mila euro.