Juve-Inter, Icardi tira il pallone 'contro' Rizzoli: due giornate di squalifica per il nerazzurro

Post Juve-Inter doloroso per i nerazzurri, che oltre alla sconfitta sul campo - 1-0 con gemma di Cuadrado - devono fare i conti anche con la mazzata arrivata dal giudice sportivo.

Per le prossime due gare con Empoli e Bologna, infatti, i nerazzurri dovranno fare a meno di Ivan Perisic, espulso durante il recupero, e Mauro Icardi, che è stato punito per il finale di gara turbolento.

Maurito è stato “segnalato” dall’arbitro Rizzoli per quel pallone scagliato a fine partita proprio contro l’arbitro, come mostrano le immagini al minuto 3 e 45, quando lo stesso Rizzoli chiede agli assistenti "Chi è che ha tirato la palla?".

La squalifica del 9 argentino, si legge nel referto, è “per avere al termine della gara, rivolto ad un Arbitro addizionale un'espressione ingiuriosa accompagnata da gesti, nonché per avere calciato il pallone in direzione del Direttore di gara, senza colpirlo”.

Due giornate di squalifica anche per Perisic, “per avere - spiega il giudice - al 49° del secondo tempo, ripetutamente proferito espressioni gravemente irriguardose nei confronti del Direttore di gara”.

Quel direttore di gara che l’Inter, il tecnico Pioli su tutti, ha contestato duramente per i due rigori non concessi per il fallo di Mandzukic su Icardi e per la sbracciata di Chiellini sempre sul capitano.