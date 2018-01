Milano, incidente in un'azienda che lavora metalli, sei operai intossicati: tre sono morti

Drammatico incidente sul lavoro nella "Lamina spa", azienda che produce lamine in acciaio e titanio. Per cause ancora in corso di accertamento, infatti, poco prima delle 17 di martedì 16 gennaio sei operai, tra i 61 e i 42 anni, sono stati trovati svenuti in una buca all'interno dell'impianto, che si trova al civico 9 di via Rho, zona Greco.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenuti i soccorritori del 118 - nove ambulanze e quattro auto mediche presenti -, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale, che sta isolando la zona. Presenti anche il Pm Gaetano Ruta e il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano.

Il bilancio dell'incidente è pesantissimo: tre operai sono morti dopo il ricovero negli ospedali San Gerardo di Monza, Sacco di Milano e San Raffaele, un altro è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio e ricoverato in condizioni disperate al San Raffaele e altri due - i meno gravi - sono finiti in codice giallo all'ospedale Città studi.

