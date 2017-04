Incidente in via Farini a Milano nel pomeriggio di venerdì 21 aprile. Verso le 18, per cause ancora in corso di accertamento, un tram della linea 4 di Atm e un autobus di Terravision — uno shuttle in servizio da Centrale all’aeroporto — si sono schiantati tra loro all’angolo con viale Stelvio. Nello schianto sono rimaste ferite 12 persone.