Puliamo il mondo, i migranti a fianco di Legambiente

In 300 sono scesi in campo per ripulire la città a fianco di Legambiente e di comuni cittadini in occasione di Puliamo il Mondo, alla sua venticinquesima edizione. Loro sono i richiedenti asilo, da via Rizzoli, alla Martesana, dal Parco Sempione a Porto di Mare, a piazza Costantino non hanno mancato l’appuntamento per dare il loro significativo contributo. Di forte impatto, anche simbolico, l'intervento a Rogoredo nel cosiddetto bosco della droga dove sono stati raccolti quintali di rifiuti di ogni tipo.