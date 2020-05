Ospedale Covid alla Fiera di Portello: Adl Cobas fa un esposto alla Procura di Milano

Un esposto alla Procura di Milano sull'appalto da 21 milioni di euro per la costruzione dell'ospedale Covid alla Fiera di Portello, ma anche una verifica sui maxi rimborsi di Regione Lombardia alle strutture private che effettuano tamponi. È quanto chiede Adl Cobas il sindacato di base lombardo degli operatori medico sanitari, che martedì ha depositato in tribunale un documento ufficiale in cui chiede chiarezza sull'operato della giunta Fontana.

"Ci siamo chiesti 'Come mai è così difficile fare tamponi a tappeto?' - spiega il sindacalista Riccardo Germani - E così, guardando bene le delibere della Regione abbiamo scoperto che ci sono strutture private che prendono fino a 300 euro per dei test che costano in realtà solo pochi euro. È l'ennesima dimostrazione di quanto il Pirellone favorisca la sanità privata a scapito di quella pubblica. Un altro esempio è stato, durante l'epidemia, l'ospedale alla Fiera di Portello. Perché spendere 21 milioni per una terapia intensiva che ha ospitato poco meno di 30 pazienti?"