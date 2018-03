Un pony in ospedale fa visita ai bambini ricoverati: curiosità e sorpresa per i piccoli del Buzzi

Trilly, questo il nome del cavallo dell'associazione "Maith", si è lasciato accarezzare dai piccoli e ha donato un po' di gioia ai bimbi e alle loro famiglie. A fargli da "scorta", durante l'insolita visita, sono stati i volontari della Onlus - che hanno portato con sé anche due cani nei reparti di chirurgia e neonatologia - e alcuni esponenti della "Assimpredil ance giovani imprenditori", che hanno donato le uova di Pasqua.

"Ci siamo allontanati dai nostri uffici e dai nostri cantieri per qualcosa di diverso - hanno raccontato gli imprenditori -. Siamo andati all’Ospedale dei bambini Buzzi di Milano per cercare di portare un sorriso ai bambini ricoverati portando delle uova di Pasqua e per la prima volta in un ospedale italiano un pony. Un’esperienza incredibile che speriamo di riproporre presto". “Usiamo mattoni e acciaio per far crescere la città - le parole del presidente Matteo Baroni -, ma vogliamo partecipare anche alla crescita delle persone creando momenti di gioia come questi”.