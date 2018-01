Incidente Trenord a Pioltello: le immagini delle scintille prima della tragedia

Sono state diffuse, dalle telecamere di sorveglianza della stazione di Seggiano di Pioltello, le immagini del passaggio del treno regionale Trenord, avvenuto alle 6.57, poco prima del tragico deragliamento.

Sono visibili copiose scintille, segno che il contatto coi binari è difettoso. A bordo del treno c'erano 350 persone, la maggior parte pendolari. L'incidente ha causato la morte di tre donne. E' stata aperta un'inchiesta per determinare le cause del deragliamento. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, poche ore dopo l'incidente, hanno ravvisato un cedimento strutturale del binario 2,3 km prima del luogo in cui i vagoni hanno terminato la loro corsa. Non è ancora chiaro se sia stata questa la causa del deragliamento.