Milano, treno fermo per maltempo: passeggeri costretti ad andare sui binari fino in stazione

Un albero sulla linea dell’alimentazione elettrica che ferma tutti i treni. E i passeggeri, evidentemente per nulla contenti, costretti ad andare a piedi sui binari fino alla stazione più vicina.

Scene incredibili giovedì pomeriggio sul treno Trenord in servizio sulla linea Milano-Mortara, partito alle 14.42 da Porta Genova.

Mentre il convoglio arrivava a Corsico, come mostrano le immagini girate dalla passeggera Daniela Tartaglia, il treno è stato costretto a interrompere la propria corsa. A quel punto - già poche centinaia di metri prima c'era stato una prima sosta obbligata e prolungata - il personale Trenord ha invitato i pendolari a scendere.

Da lì, non senza qualche attimo di tensione - nato soprattutto dopo che una dipendente dell'azienda ha invitato i passeggeri a "non fare video" - donne e uomini, naturalmente con borse e bagagli, si sono incamminati sui binari e hanno percorso i trecento metri che mancavano per arrivare alla stazione.

Durante l'insolito percorso, i passeggeri - chiaramente infastiditi - hanno ricordato a più riprese che nonostante un abbonamento da decine di euro "tutti i santi giorni succede qualcosa" e "ce n'è sempre una".

A spiegare lo stop, poco dopo, è stata Rete ferroviaria italiana. “Per la presenza di un albero sulla linea di alimentazione elettrica dei treni, dovuta alle avverse condizioni meteo in atto su tutta la zona - ha chiarito Rfi -, il traffico ferroviario fra Albairate e Milano San Cristoforo è sospeso”.

Lo stop è durato dalle 15 alle 20.45: in quasi sei ore, trenta treni sono stati limitati nel percorso e dodici sono stati cancellati.