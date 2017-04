Incidente in viale Monza, travolge un’auto e scappa: morto un uomo, caccia al pirata | VD

Sarebbe passato a tutta velocità in viale Monza. Avrebbe ignorato un semaforo rosso all’incrocio con via Popoli Uniti e poi, proprio lì, nonostante un disperato tentativo di frenata, avrebbe sbalzato via un’auto. Quindi, ferito, sarebbe sceso e scappato via, lasciando morire il conducente dell’altra macchina.

È caccia al pirata della strada che domenica mattina, verso le sette, è fuggito dopo che alla guida di un’Audi Q7 si è schiantato in viale Monza con una Nissan Qashqai guidata da un cinquantaseienne.

La macchina della vittima - il milanese Livio Chiericati - è stata letteralmente spazzata via dall’Audi e l'uomo è rimasto incastrato all’interno di quello che restava della sua auto. Dopo essere stato liberato dai vigili del fuoco, è stato affidato alle cure dei soccorritori del 118 che hanno provato a lungo a rianimarlo. Arrivato alla clinica di Città studi, però, i dottori ne hanno constatato il decesso.

La polizia locale è ora sulle tracce del pirata della strada, che si è allontanato a piedi dal luogo del dramma e che è ricercato con l’accusa di omicidio stradale. L’auto, secondo le prime informazioni raccolte, sarebbe regolarmente assicurata.