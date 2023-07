Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano Il concerto dei Muse, le musiche al castello e i suoni latini salutano l'ultimo fine settimana di luglio

E anche l'ultimo weekend di luglio è arrivato! Che cosa c'è di meglio che salutare questo mese con tre eventi imperdibili, tutti da segnare in agenda?

Primo tra tutti: il concerto dei Muse a San Siro, che tornano in Italia per una serata indimenticabile. La band inglese, considerata universalmente come una delle migliori live band del mondo, si esibirà a Milano nell'ambito del tour mondiale dedicato all'ultimo album Will Of The People.

Da San Siro al Castello Sforzesco, con gli appuntamenti di Estate al Castello: questo weekend è la volta del gruppo musicale italiano “24 Grana”, del festival K-Pop Summer Vibes di musica contemporanea coreana e della cantautrice canadese Martha Wainwright.

Infine, impossibile non menzionare il Milano Latin Festival, la manifestazione di musiche, cultura e cucina del Sud America che torna ad Assago ad animare le notti estive.