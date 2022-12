Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano Babbo Natale da Fao Schwarz, il Villaggio della Disney e un appuntamento con gli asinelli sono le mie scelte di questo ultimo, magico weekend prima di Natale

Eh sì, settimana prossima è Natale. Tra giri in città per gli ultimi regali e corse frenetiche per acquistare l'ultimo panettone gastronomico disponibile, cercherò di concedermi anche del tempo per godermi alcuni appuntamenti in vista delle Feste, e tornare un po' bambina.

Prima tappa, allora, da Fao Schwarz, dove Babbo Natale accoglie i bambini (e gli adulti, voglio sperare) per immortalare la magia delle feste con una bellissima foto ricordo. Ovviamente io sarò lì, con il mio maglione natalizio (e il mio post per Instagram già in bozza).

Seconda tappa al Villaggio di Natale della Disney, un'occasione unica per immergersi nella magia delle storie e dei personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars. Tra laboratori del riuso ed esperienze immersive di realtà virtuale, potrei seriamente pensare di trascorrere le mie vacanze di Natale lì.

Infine, appuntamento imperdibile alla Cascina Cuccagna, dove i più piccoli (e io) potranno giocare in compagnia di asinelli e cavallini e dar loro da mangiare. Un'occasione unica per immergersi in un angolo di natura e di pace, nel cuore di Milano. E tornare un po' bambini.