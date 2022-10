Cercasi disperatamente Circolino, il mio gattino

"Buongiorno, sono disperata e sto cercando un gattino scomparso dal 3 ottobre. Lo cerco ovunque, senza purtroppo avere per il momento alcuna notizia . Per cortesia potete postarlo da qualche parte ? Chiedere ai cittadini se lo hanno visto, vivo o morto, ferito , qualsiasi sia la verità è sempre meglio di non sapere più nulla ed impazzire alla ricerca di una povera anima che, malauguratamente, era stata affidata dalla nostra associazione e da una clinica di Milano ad un signore che abita in Corso di Porta Ticinese al 12 e lo ha perso. È un gattino di soli sette mesi e ha sicuramente bisogno di aiuto. Era precedente chippato in regione Sicilia, ora me lo sono fatta intestare per facilitarne le ricerche con la speranza di poterlo accogliere al più presto nella mia famiglia". Grazie mille per l’aiuto. Carolina Sala, Presidente della Task Force Animalista