Disservizio Rete Mobile Iliad in Zona Milano, Via F. Bisleri - Ricciarelli - Massarenti - Aretusa

Dopo innumerevoli chiamate al servizio clienti di Iliad senza successo, mi rivolgo a voi nella speranza che il problema possa essere risolto al più presto. Desidero segnalare un problema urgente che sta interessando la rete mobile Iliad nella zona di Milano, specificatamente in Via F. Bisleri, Via Ricciarelli, Via Massarenti e Via Aretusa. Questo disservizio sta causando notevoli disagi agli abitanti dell'area. Inizio del problema: Venerdì 15 Dicembre 2023. Descrizione del problema: Impossibilità di ricevere e inviare chiamate vocali quando il telefono si connette alla cella di copertura in questa area, nonostante sia agganciato alla rete Iliad. La connessione dati, tuttavia, funziona senza problemi. Area di funzionamento normale: Spostandosi di circa 300 metri verso Via Rembrandt, la funzionalità delle chiamate torna normale. Invito tutti gli abitanti della zona interessata dal disservizio a segnalare il problema chiamando il numero di assistenza Iliad al 177, seguendo le opzioni 1, 4, 2, 0. Una maggiore quantità di segnalazioni potrebbe accelerare l'identificazione e la soluzione del problema. Voglio sottolineare che, durante la chiamata al numero di assistenza 177, l'operatore potrebbe suggerire di disattivare le reti 3G/4G, attivare la modalità aereo, o spegnere e riaccendere il dispositivo. Tuttavia, queste procedure standard non risolvono il problema. Grazie per l'attenzione.