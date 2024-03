HO QUALCOSA DA DIR-ti a Milano -23/3-I bisogni irrinunciabili dei bambini

DIRimè Italia APS ETS (www.dirime.com) organizza un incontro aperto a tutti, in occasione del decennale della costituzione dell’Associazione, a Milano, sabato 23 Marzo alle ore 9.00, presso l’Ospedale San Raffaele – Sala San Raffaele – Settore B – Via Olgettina, 60 (ingresso libero). L’incontro, organizzato dalla Dottoressa Sabina Baratelli, Referente Regionale dell’Associazione per la Lombardia, in collaborazione con Associazione Monte Tabor, è finalizzato a far conoscere sul territorio l’associazione, la sua mission e le sue attività rivolte a famiglie, insegnanti e professionisti dell’infanzia nell’ambito socio-sanitario ed educativo-preventivo. La mattinata vedrà diversi interventi mirati a presentare l’associazione DIRimè e il modello DIRFloortime e a illustrare alcuni progetti di intervento nel contesto scolastico e nel contesto sportivo. AGPD Onlus presenterà il lavoro di supporto alle famiglie e alla scuola, e progetti di laboratori espressivi integrati ai percorsi riabilitativi dei bambini. Verranno presentati, inoltre, alcuni contributi video di genitori che porteranno la loro testimonianza. Il modello DIRFloortime è un modello scientifico che racchiude evidenze di psicologia, scienze dell’educazione e neuroscienze, prezioso per aiutare la persona nella sua famiglia, a scuola, nella quotidianità, con un approccio personalizzato e non standardizzato. DIRimè propone una prospettiva innovativa sul supporto alla crescita e offre una rete multidisciplinare di servizi, progetti inclusivi gratuiti, formazione DIRFloortime® e divulgazione scientifica. Nel 2022 DIRimè ha vinto il premio internazionale “DIR Award” da parte di ICDL Institute, casa madre americana del DIRFloortime, come migliore realtà DIRFloortime in Italia e tra le 5 migliori al mondo.