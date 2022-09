Incendio Villastanza Parabiago

Incendio in Via Morigia 20 (non 8), in una palazzina con 2 scale (non villetta bifamiliare). Incendio cominciato dalla tv, casa piena di fuono odore fortissimo di plastica bruciata, la ragazza urlava dalla finestra del tetto, è stata soccorsa dai condomini e vicini di casa, non riusciva a uscire per il troppo fumo, era bloccata lei con il suo cane. Fortunatamente, si sono solo intossicati, ragazza fidanzato e il primo vicino che ha dato l'allarme. I pompieri sono arrivati dopo che i condomini del palazzo erano già riusciti a gestire la situazione più critica. Tutti i condomini di 14 appartamenti visitati, insieme ai vicini soccorritori.