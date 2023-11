Metropolitane

Buongiorno, Volevo segnalare che anche questa mattina la M2 è’ stata rallentata con notevoli disservizi anche per la M3 nonostante il sito ATM non segnalasse nulla a riguardo su quest’ultima, tra l’altro nell’ora di punta (tra le 8 e le 9), con attese medie molto lunghe tra una fermata e l’altra. Purtroppo sta accadendo molto spesso e forse, complice la riduzione delle corse, si viaggia malissimo con un eccessivo affollamento per vagone. In duomo e centrale i borseggiatori sono, inoltre, sempre presenti e non solo non vengono perseguiti ma sono facilitati da questa situazione. Una vergogna a 360 gradi. Grazie mille Pietro Federico