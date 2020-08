"Al di là del distanziamento, della mascherina, qui regna l’anarchia: gente vicina senza mascherina, in acqua senza cuffia, a meno di mezzo centimetro dagli altri, congiunti e non.. e i sorveglianti.. che chiacchierano.. e se intervengono, dipende da chi sia il soggetto....non servirebbe dirlo ma come si vede qui, il recente passato non insegna!".