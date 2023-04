Raccolta Tulipani per la ricerca e sostegno oncologico

Gallery









La stagione del tulipaneto di Lodi volge al termine, e come ultimo atto di una stagione ricca di iniziative l'azienda agricola il Ceraseto di Lodi ha deciso di devolvere l'intero ricavato dalle ultime aperture di Venerdì 28 e Sabato 29 Aprile alla Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca e all'associazione A.L.A.O. di Lodi per l'assistenza ai malati. L'entrata al Tulipaneto di Lodi costerà 2€ a visitatore oltre i 6 anni e comprenderà 2 tulipani da raccogliere nel campo dove ci sono le varietà più tardive ancora fiorite e gli Allium. I tulipani raccolti in più vengono 1€/l'uno. L'intero ricavato va in beneficienza. Siamo felici di aprire il campo a questo scopo e metterci a disposizione per tutte le persone di cuore a cui può piacere portare a casa un fiore facendo un'azione benefica. Metto a disposizione tutti i miei fiori, vi aspetto numerosi. Marco Mizzi Azienda agricola il Ceraseto autoraccolta Lodi