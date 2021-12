Spaccio e mancanza di controllo forze dell'ordine in Porta Venezia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery



“Le immagini che riprendono il degrado senza un controllo da parte delle forze dell'ordine. Molti sono senza mascherine, uno accanto all’altro come se la pandemia non ci fosse mai stata. Dei vigili, che sono preposti a questo genere di controlli, non c’è nemmeno l’ombra e questa è una costante inaccettabile per una città come Milano. "La situazione a Milano è ormai del tutto allo sbando, rinnovo quindi la richiesta al Sindaco di Milano Beppe Sala la creazione di presidi fissi all’interno del quartiere, ed in particolare nei punti in cui lo spaccio sembrerebbe essere molto più evidente al fine di ripristinare ordine e legalità e di procedere al'installazione di telecamere, pattugliamenti ed una maggior illuminazione dell’intera area" dichiara Nicholas Vaccaro, residente di Municipio 3, commentando le immagini che ha scattato del degrado in Porta Venezia.