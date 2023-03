Vietato sporgersi dentro | E chi si rassegna? Festival giovane comico musicale

DOMENICA 2 APRILE 2023 ore 19.00 Teatro LabArca | via Marco d’Oggiono 1, Milano Alice Gagno, classe ‘89, attrice formatasi presso Quelli di Grock, dà vita con il suo “Vietato sporgersi dentro”, scritto e diretto da Alessandra Casella, a un monologo teatrale brillante che ci trasporta nella dimensione femminile con ironia e un pizzico di malinconia. Una conferenziera esperta di femminile racconta al pubblico quel che lei sa sulle donne. Le sue parole via via diventano i personaggi che esemplificano le varie caratteristiche femminili di cui parla. Alla fine capiremo chi è l'oratrice e perché è un’esperta di donne. E sarà una sorpresa. Lo spettacolo ha debuttato a Zelig il 29 novembre 2022, vincitore con Alberto Clarizio di "Open Stage". evento inserito in E chi si rassegna? | Festival giovane comico-musicale Un progetto a cura di Associazione Arcaduemila con il contributo di Fondazione Cariplo 7 appuntamenti di stand-up comedy e musica dal vivo nei comuni di Milano, Rho e Pavia marzo-giugno 2023 “E chi si rassegna? | Festival giovane comico-musicale” è una rassegna teatrale e musicale in sette appuntamenti promossa da Associazione Arcaduemila attiva presso il Teatro LabArca che avrà luogo tra marzo e giugno 2023 nei comuni di Milano, Rho e Pavia. Il progetto, sostenuto da Fondazione Cariplo, vuole coinvolgere nuovo pubblico a teatro, soprattutto giovane, e, più in generale, favorire la fruizione della cultura ai cittadini. Il titolo evidenzia la volontà di non abbassare la guardia di fronte alle avversità che il mondo contemporaneo ci presenta usando intelligenza, cultura e ironia. In particolare, attraverso la stand-up comedy e la musica, generi protagonisti della rassegna. Nel progetto sono stati coinvolti dieci giovani artisti (tutti under 35) di cui due attori e autori di sé stessi - Ilaria Longo e Alberto Clarizio - e un’interprete - Alice Gagno - coautrice di un monologo insieme ad Alessandra Casella, regista. In ambito musicale sono stati coinvolti due gruppi di recente formazione, con sonorità dal carattere “urban” e popolare: la techno acustica dei Mefisto Brass e il rebetiko dei Malakies. INGRESSI Con consumazione - 12 euro Senza consumazione - 10 euro Prenotazioni a prenotazioni@lab-arca.it 02-36753473 Facebook | LabArca Teatro Musica Instagram |labarcateatromusica