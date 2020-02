Quanto è letale il coronavirus? Secondo la scienza il 95% dei malati non ha complicazioni

Si può guarire dal coronavirus? Sì. Quanto è letale il coronavirus? Poco. È necessario fare un po' di chiarezza sulla reale entita del virus, come rivelato uno studio sul Covid-19 realizzato in Cina. Si tratta della prima grande analisi clinica che analizza la morbilità, vale a dire la frequenza percentuale di una malattia in una collettività, e l'intensità dei sintomi e della letalità del virus.

A comunicarlo agli italiani è il direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia, Giovanni Maga. Questo studio scientifico "conferma il quadro che si era già venuto a definire in queste ultime settimane: siamo di fronte a un'infezione che nell'80% dei casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza gravi complicazioni", ha riferito all'Agi.

Coronavirus: conseguenze gravi per anziani o pazienti già malati

I dati al momento "ci dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere conseguenze anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con problemi di salute come malattie cardiovascolari pregresse". Come fino adesso sta capitando in Italia.

Il virologo spiega poi che "la mortalità più apparentemente elevata nella provincia di Hubei, e in particolare nella città di Wuhan, dipende probabilmente dalle difficoltà riscontrate soprattutto nelle prime fasi dell'epidemia a fornire un'assistenza puntuale ed adeguata a tutti i casi che si presentavano".

Coronavirus: tasso di mortalità tra lo 0,1% e lo 0.3%

Nelle altre province, invece, "la gestione dei casi gravi ha consentito di abbassare il tasso di mortalità fino a livelli dello 0,1-0,3%, confermando di nuovo che si tratta di una malattia infettiva in grado di dare conseguenze anche gravi ma in una fascia di persone ben definita e a cui invece l'assoluta maggioranza delle persone risponde senza andare incontro a gravi patologie e quindi risponde con la guarigione", conclude il virologo.

Coronavirus, le rassicurazioni dell'Oms

Anche l'Oms, Organizzazione mondiale della Sanità, ha rassicurato: "Ogni giorno che passa ne sappiamo un po' di più sul coronavirus e la malattia che provoca. Sappiamo che oltre l'80% dei pazienti ha una malattia lieve e guarirà". Lo dice Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, ad un vertice d'emergenza con i ministri della Sanità africani. "Nel 2% dei casi segnalati, il coronavirus è fatale e il rischio di morte aumenta con l'avanzare dell'età del paziente e con le condizioni di salute sottostanti", ha aggiunto.

Coronavirus: la pediatra invita alla calma

A queste voci scientifiche e statistiche si uniscono in coro due dottoresse che lavorano a Milano, una a stretto con i malati quotidiani, come i bambini: ed è la pediatra Lorenza Crippa di Gessate (Milano) che in un messaggio diffuso attraverso whatsapp e diventato virale sui social invita alla calma.

"Non cedete al panico. È mio dovere come medico - spiega la dottoressa - dirvi che in questi casi bisogna affidarsi alla scienza e quindi rispettare le indicazioni che vi verranno date. Evitate di andare a zonzo e non abbiate paura per i vostri bambini. I sintomi sono quelli di una normale influenza e l'organismo dei più piccoli è molto più reattivo degli adulti nell'affrontare nuove 'minacce'".

Coronavirus: "Un'infezione appena più seria di un'influenza"

L'altra voce è quella di Maria Rita Gismondo, responsabile della microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, centro di riferimento nazionale insieme all'Istituto Spallanzani di Roma.