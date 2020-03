Coronavirus, un altro contagio alla Scala. Nelle prossime ore vertice tra Conte e Fontana

Un nuovo contagiato al Teatro alla Scala, un dipendente di città metropolitana positivo al tampone del Coronavirus e poi altri due magistrati. Si espande l'ombra dell'agente patogeno su Milano. L'ultimo bilancio reso noto da Palazzo Lombardia, diffuso nella conferenza stampa di martedì 3 marzo dall'assessore al Welfare Giulio Gallera, parla di 1.520 persone positive al tampone, 698 si trovano in ospedale e 167 in terapia intensiva. 461, invece, in isolamento domiciliare, mentre i deceduti sono arrivati a quota 55.

Nella giornata di mercoledì a Palazzo Lombardia è atteso il ministro della Salute Roberto Speranza che parteciperà a un incontro "per approfondire la situazione sanitaria della Regione e valutare quali ulteriori misure dovranno essere adottate in merito", ha annunciato il governatore della Regione, Attilio Fontana. Il vertice con il premier Giuseppe Conte, invece, avverrà in teleconferenza.

"Abbiamo individuato le proposte da presentare domani pomeriggio al Governo — ha puntualizzato Fontana —. Sono relative alle misure finanziarie da adottare per sostenere i nostri lavoratori e i nostri imprenditori che stanno subendo dei gravi danni dall'emergenza provocata dal COVID19". "Si tratta di proposte - ha continuato - che traggono origine, soprattutto, dagli incontri che abbiamo avuto con i diversi stakeholder, al cosiddetto Tavolo dello Sviluppo".

Coronavirus, positivo anche un bambino

Tra i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia c'è anche una neonato ricoverato all'ospedale di Bergamo che è "risultato positivo" al test del Coronavirus" e "non è intubato", ha spiegato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa dalla Protezione Civile.

"Era già in un percorso assistenziale post nascita che viene considerato normale rispetto alle condizioni cliniche", ha aggiunto.

Aumentano i posti in terapia intensiva

In una settimana, ha precisato la Regione, sono stati creati 103 posti in più di terapia intensiva: 69 nei nosocomi pubblici, 34 nelle strutture private. Da 724 si è arrivati a 827, di cui 232 nelle strutture private e 593 in quelle pubbliche; ad essi vanno aggiunti i 176 posti "monospecialistici" in terapia intensiva, che però al momento non sono coinvolti nella gestione del Coronavirus.

Al Coronavirus sono dedicati 220 posti in terapia intensiva in Lombardia, di cui 167 occupati. E altri 50 posti saranno pronti nei prossimi giorni.

In Lombardia arrivano 350 nuovi infermieri

Sul fronte del personale, Gallera ha annunciato che la regione ha ottenuto una deroga dal ministero per assumere infermieri prima dell'iscrizione all'Albo: "Avremo circa 350 nuovi infermieri da immettere nel sistema intorno a metà marzo", ha affermato. E il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha messo ha disposizione 14 medici e 20 infermieri militari, pronti per entrare subito in servizio. Un accordo specifico verrà poi approvato mercoledì 4 marzo per consentire ai privati di lavorare nel pubblico.

Coronavirus, la Regione: "Lombardia è tutta zona rossa, servono misure per le imprese"

Un pacchetto di interventi per risollevare l'economia lombarda. È quanto presenterà nella giornata di mercoledì 4 marzo la giunta guidata da Attilio Fontana durante la conferenza con parti sociali, Regioni e governo.

"Il primo punto è quello di utilizzare il modello del Ponte Morandi, cioè riconoscendo attraverso un commissario, alle imprese colpite, un sostegno per il mancato guadagno o per le disdette" in base a una serie di parametri che abbiamo concordato. Lo ha detto il vice presidente della Regione Fabrizio Sala (assessore per la Ricerca, Innovazione,Università, Export e Internazionalizzazione) durante la conferenza stampa a Palazzo Lombardia. "La seconda questione", ha aggiunto "è che vogliamo che si consideri la Lomabardia tutta zona rossa economica".

Coronavirus, stiamo meglio o peggio di una settimana fa?

"Stiamo meglio o peggio di una settimana fa? Solo col passare dei giorni si potrà vedere la validità delle misure, non sono ancora passati i 14 giorni di incubazione del virus rispetto a quando abbiamo assunto le prime misure, ma ora serve uno sforzo dei cittadini". Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Di Martedì su la7.

La situazione sarà più chiara "non prima di un'altra settimana, dieci giorni. La situazione è seria, da non sottovalutare" e ci sarà "una evoluzione della diffusione globale ancora per alcune settimane" ha detto lo stesso Speranza nel corso del vertice sull'emergenza coronavirus, alla presenza di tutte le forze parlamentari. "Oggi scopriamo casi di persone contagiate precedentemente alle misure adottate dal governo".

Per Speranza l'obiettivo è il "contenimento della diffusione e la mitigazione dell'impatto sul servizio sanitario nazionale". Il ministro della Salute avrebbe sottolineato come "l'80% dei casi è simile a influenza, 15% casi invece gestibile con cure, mentre il 5%" dei casi si manifesta con "crisi respiratorie".

Coronavirus, le scuole cinesi donano un bancale di mascherine e guanti

Nella giornata di martedì 3 marzo l'unione generali delle scuole cinesi in Italia ha regalato alla Regione 30mila guanti monouso, 600 mascherine FFP3 e 400 tute protettive. Il bancale con gli articoli è stato recapitato direttamente a Palazzo Lombardia.

Foto - Il bancale con tutti gli articoli donati

Il primario del Sacco: "Non abbiamo certezze su farmaci in grado di funzionare direttamente contro il virus"

"Dal punto di vista della gestione dell’epidemia, io credo che si possa tenere. Dal punto di vista della cura in condizioni ottimali dei pazienti più colpiti – attenzione la cura in larga misura è una terapia di supporto, non abbiamo certezze su farmaci in grado di funzionare direttamente contro il virus - ecco, sul fatto di garantire la migliore assistenza possibile dal punto di vista supportivo alle persone che ne hanno bisogno, ahimè siamo già quasi alla frutta. Soprattutto in alcuni ospedali, in alcune aree della Lombardia, dove l’impegno è molto forte". Così Massimo Galli, docente di malattie infettive e primario dell’ospedale Sacco di Milano che nel pomeriggio di martedì 3 marzo è intervento a Radio1 in viva voce.