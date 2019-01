Addio barriere in cemento, ecco i "Milomat": i "vasi" antiterrorismo, ce ne saranno duecento

Addio new jersey in cemento. Benvenuto "Milomat". Pierfrancesco Maran, assessore all'urbanistica del comune di Milano, ha presentato venerdì sera il nuovo pilomat - il dissuasore mobile - che verrà installato in centro città per prevenire attacchi terroristici con camion e mezzi pesanti.

Il dissuasore, molto simile a un vaso, andrà a sostituire gradualmente tutte le barriere in cemento che erano state posizionate in città dopo l'attentato ai mercatini di Natale di Berlino e via via aumentate dopo gli altri attacchi terroristici in giro per l'Europa.

L'annuncio della novità era arrivato in mattinata durante la presentazione del piano triennale delle opere pubbliche, poi in serata Maran ha svelato la sorpresa. "Ci abbiamo lavorato a lungo, da quando si è verificato il problema degli attentati nelle aree pedonali in altre città europee, ed è stato progettato internamente al Comune di Milano, un oggetto così milanese che l'architetto si chiama pure Brambilla", ha scherzato l'assessore.

Quindi, ecco un po' di caratteristiche tecniche del "Milomat", che lo rendono perfetto per il suo "ruolo": "Il Milomat è anti sfondamento, è fatto con materiali del nostro territorio lombardo, riproduce la mappa stilizzata della città". Di "vasi" ne appariranno circa duecento tra la fine del 2019 e il 2020: "Alcuni proprio a pilomat, cioè si abbassano per il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine, altri fissi", ha chiarito Maran.

"Il nome - ha concluso l'assessore ironizzando - è ancora sub iudice ed è frutto della creatività di un nostro collega di Giunta, Gabriele Rabaiotti, noi lo abbiamo approvato e ci pare un modo simpatico per riconoscere le radici milanesi dell'oggetto dall'idea fino ai materiali".