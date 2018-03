Condannata la "banda delle maschere": rapine e il tentato omicidio di un carabiniere

Da tre anni a vent'anni di carcere: è la condanna subìta dai tre complici che terrorizzavano banche e negozi dell'hinterland di Milano, catturati nel mese di giugno del 2017 dopo una serie di indagine. La decisione è arrivata dal gup Alfonsa Ferraro ma i legali dei tre imputati hanno già annunciato il ricorso.

Video | Le immagini delle rapine

Il capo della banda, J.V., è stato condannato a 20 anni di carcere con rito abbreviato, mentre D.G. ha subìto una condanna a 10 anni e 8 mesi; infine il fratello del primo, C.V., condannato a 3 anni e 2 mesi. In meno di un anno il terzetto ha colpito almeno 25 volte in 22 banche, due supermercati e una gioielleria, per un bottino complessivo che, secondo gli investigatori, si aggira sui 200 mila euro.

Il trio avrebbe utilizzato lo stesso modus operandi in diversi colpi: maschere di lattice sul volto, giubbotti antiproiettile sotto gli abiti e armi da fuoco in pugno; non solo: dopo ogni rapina il "commando" scappava a bordo di motocicli di grossa cilindrata, quasi sempre rubati

L'episodio più grave nel mese di novembre del 2015, quando uno dei tre sparò ad un carabiniere che era intervenuto durante una rapina in banca a Cornaredo. Per questo episodio il malvivente rispondeva anche di tentato omicidio. "Sei botte gli ho tirato. Avevo già deciso. Il primo lo secco al volo e l'altro me lo piglio a tiro, vaffanculo", disse al telefono uno dei rapinatori ad un complice senza sapere di essere intercettato.

Si "caricavano" con la musica neomelodica, erano appassionati della serie "Gomorra" e spendevano in bella vita il ricavato delle loro rapine. Tra loro parlavano di come sarebbe stato bello finire sui giornali, o per una rapina andata a segno o per avere "ucciso un carabiniere". Poi, a dicembre del 2015, furono arrestati. E ora il processo di primo grado.