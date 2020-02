Coronavirus, annullato il convegno su "cos'è il Nuovo Coronavirus": rinviato l'evento (per ora)

Il Coronavirus ferma il convegno sul Coronavirus. Martedì 25 febbraio, infatti, doveva tenersi un appuntamento al teatro Cagnoni di Vigevano dal titolo "Nuovo Coronavirus, l'informazione nelle pandemia, cos'è e come dobbiamo comportarci".

L'appuntamento era stato promosso dall'Ats di Pavia e aveva avuto il patrocinio del comune, tanto che inizialmente la sede scelta era l'aula consiliare prima del "trasloco" per favorire una maggiore affluenza. Nulla di tutto ciò, però.

Perché lunedì la stessa Ats ha fatto sapere che "l'evento è rinviato a data da destinarsi". Dal 24 febbraio, infatti, è in vigore l'ordinanza regionale che vieta eventi pubblici e "assembramenti di persone" in tutta la regione per far fronte proprio all'emergenza Coronavirus, che ha causato già oltre 150 contagi e diverse vittime in Lombardia. Quindi: niente convegno.

Inoltre, sembra che alcuni dei medici che erano stati chiamati sul palco abbiano preferito dedicarsi a tempo pieno alle attività ospedaliere.

Informazioni ai