Chi sono i poliziotti eroi che hanno ucciso il terrorista di Berlino dopo una sparatoria

Nella vita difficilmente si diventa eroi per caso. Luca Scatà, l'agente in prova al Commissariato di Sesto San Giovanni che ha ucciso il terrorista Anis Amri dopo una sparatoria, lo sa bene. La sua prontezza nell'estrarre la pistola e aprire il fuoco per difendere se stesso e il proprio collega ferito, Christian Movio, sono il frutto della dedizione e passione per il proprio lavoro.

Scatà è di Canicattini (Siracusa) ha 29 anni. Il suo giorno di serendipità non è arrivato casualmente ma grazie al lavoro quotidiano delle forze dell'ordine - polizia di stato, carabinieri e polizia locale - che pattugliano giorno e notte le strade milanesi per garantire la sicurezza in città. Così come all'alba di venerdì, in piazzale Primo Maggio, davanti la stazione Fs di Sesto San Giovanni.

Con il collega di pattuglia decidono di fermare un uomo sospetto. Neanche il tempo di chiedere i documenti che il ricercato, presunto autore della strage di Berlino, tira fuori una pistola e fa fuoco mentre urla "Bastardi". L'agente Movio viene ferito ad una spalla, Scatà spara e centra il petto del tunisino.

Movio, friuliano, è un agente scelto. Le sue condizioni non sono preoccupanti. E' stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'ospedale di Monza.

