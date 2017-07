Milano, arrivano i militari nelle stazioni metro

I militari sbarcano nelle stazioni metropolitane di Milano.

Su decisione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, infatti, gli uomini dell’Esercito di stanza in città scenderanno nei mezzanini delle metro e presidieranno tornelli e gabbiotti di Atm, spesso diventati teatro di aggressioni a dipendenti di Atm.

La novità - fino ad oggi i militari controllavano gli ingressi delle stazioni - è stata ufficializzata nel corso dell’ultimo comitato riunito in prefettura, che ha di fatto trasformato le pattuglie da fisse a dinamiche, dando quindi possibilità ai militari di muoversi per presidiare meglio l’obiettivo.

L’Esercito, in pratica, non stazionerà più soltanto fuori dagli ingressi delle metro, ma avrà la possibilità di “farsi vedere” anche all’interno delle stazioni Atm.

Militari in metro a Milano: le fermate scelte

I primi militari nei mezzanini delle metropolitane compariranno nelle fermate di Cadorna, Garibaldi e Loreto, tra le stazioni che accolgono ogni giorno più passeggeri.

Gli uomini dell’Esercito - come accade da tempo a Roma - avranno il compito di vigilare, presidiare e intervenire in caso di situazioni di emergenza. Inevitabile, poi, che anche la sola presenza di militari in divisa possa fungere da deterrente per potenziali malviventi.

“È una buona notizia, ma deve essere solo l’inizio perché i militari previsti sono pochi - ha commentato Riccardo De Corato, capogruppo di Fratelli d’Italia in regione -. Da tempo diciamo che i mezzanini sono luoghi pericolosi e i soldati dovrebbero presidiare anche altre stazioni, soprattutto in periferia, come Bonola, Corvetto, Cascina Gobba, Comasina”.

A fargli eco è stato Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia: “È un inizio - ha ammesso -, però la presenza dei militari servirebbe soprattutto nelle stazioni periferiche. Penso a Dergano, Brenta, Segesta. Chi esce dal quadrilatero di San Siro spesso e volentieri raggiunge quest’ultima, dove non c’è nemmeno un controllore Atm nel gabbiotto, e poi chissà dove va a finire. Servono - ha concluso - più militari e più controlli”.