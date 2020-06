Omicidio a Milano: ragazzo ucciso con una coltellata durante una lite sull'autobus della 91

Omicidio a Milano al culmine di una violenta lite sull'autobus della linea 91. A perdere la vita, poco dopo l'arrivo in ospedale, è un marocchino di 29 anni. Il ragazzo è morto a causa delle ferite provocate da una coltellata fatale all'addome.

Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile di Milano, coordinati da Marco Calì, che hanno fatto i rilievi e ora si stanno concentrando sui testimoni e sulle immagini delle telecamere presenti sull'autobus e nella zona: i fatti sono avvenuti all'angolo tra via Oldofredi e via Nazario Sauro, in zona viale Zara.

Omicidio dopo una lite sull'autobus della 91

Tutto è accaduto intorno alle 19.45 di domenica a bordo di un filobus Atm, uno di quelli meno moderni di colore arancione. La 91 - così come la sua gemella 90 - è una linea finita al centro della cronaca numerose volte per episodi di ogni genere: furti, molestie sessuali, risse, droga, rapine e aggressioni.

L'esatta dinamica dell'omicidio è ora al vaglio degli investigatori ma sembra che l'uomo sia stato colpito al culmine di una lite tra diverse persone, apparentemente straniere. Il 29enne sarebbe stato raggiunto da diversi fendenti all'addome, almeno uno letale. Non è chiaro dove siano cominciate le coltellate, l'unica certezza, per ora, è che il ragazzo è finito in una pozzanghera di sangue davanti alla fermata.

I sanitari del 118, intervenuti in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica, hanno dovuto rianimare il 29enne prima di portarlo d'urgenza al Fatebenefratelli, dove poco più tardi è stato dichiarato morto.

La vittima è stata identificata solo grazie alla tessera di accesso a una mensa per i poveri che aveva addosso. Il nordafricano, stando alle informazioni della questura, non aveva precedenti penali. Ora si cerca l'identità dell'assassino.

Video: i soccorsi sul posto dopo l'aggressione sul bus

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video di Carlo Maria Negri