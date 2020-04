Milano, spacciatore porta la cocaina a domicilio in taxi: 34enne inseguito e arrestato

Vuole trasportare la droga da spacciare a bordo di un taxi ma mentre sta per salire lo notano i poliziotti. Lui scappa ma viene inseguito e bloccato. A finire in manette nella giornata di domenica è un marocchino di 34 anni.

Mentre la volante transitava in via Pomposa, i poliziotti hanno notato un uomo salire a bordo di un taxi e hanno deciso di controllarlo. Alla vista degli agenti, ha tentato di scappare verso via dei Cinquecento, zigzagando tra le auto in sosta. Poi è stato bloccato, una volta tornato verso via Pomposa. Visto l’atteggiamento poco collaborativo dell’uomo, i poliziotti hanno richiesto l’intervento di altre volanti.

Denunciata una donna

In quel momento è arrivata anche una donna, una cittadina italiana di 42 anni, che ha iniziato ad urlare e sbraitare contro gli agenti, sferrando calci e pugni all’autovettura di servizio, motivo per il quale è stata fermata e denunciata per resistenza a pubblico ufficiale.

Il cittadino marocchino è stato trovato in possesso di 6,8 grammi di cocaina e 1.970 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.