Chiude mostra di Frida: 360mila visitatori, è la terza più vista di sempre a Milano

Con oltre 358mila visitatori 'Frida Kahlo. Oltre il mito' entra nella top ten delle mostre più visitate di sempre a Milano, inserendosi al terzo posto, ed è in assoluto la mostra più visitata di sempre al Museo delle Culture dalla sua apertura nel 2015 ad oggi. La mostra ha registrato anche un altro primato, secondo quanto riferito dal Mudec: è stata per ben 11 settimane al primo posto tra quelle più visitate in Italia.

Il pubblico ha apprezzato un'esposizione capace di raccogliere per la prima volta in Italia in un'unica sede tutte le opere provenienti dal Museo Dolores Olmedo di Città del Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman Collection, le due più importanti e ampie collezioni di Frida Kahlo al mondo. Inoltre, sono stati presentati anche altri capolavori dell'artista messicana mai visti in Italia tra dipinti, disegni, fotografie e documenti epistolari.

E oltre al Mudec, altre esposizioni hanno attirato i cittadini. Sono state quasi 19mila le persone che hanno visitato i musei milanesi nella tradizionale giornata di apertura gratuita di 'Domenica al museo', iniziativa promossa dal Comune di Milano e dal ministero dei Beni culturali, il 3 giugno. Tra i luoghi più visitati ci sono al primo posto il Castello Sforzesco con più di 6.500 persone, segue il Museo di Storia Naturale con circa 4.600, poi il Museo del Novecento con 2.300 ingressi e l'Acquario Civico, che ha sfiorato quota 2.200.

Oltre 1.200 visitatori anche per la Galleria d'Arte Moderna, il Mudec, il Museo Archeologico, Palazzo Morando e il Museo del Risorgimento, che completano l'ampia scelta di musei aperti e gratuiti oggi a Milano.

Non solo cultura: in tantissimi relax in piscina

Ma non solo cultura. Anche relax in acqua. Sono stati complessivamente oltre 3.300 i milanesi che, domenica, giornata in cui le temperature hanno sfiorato i 30 gradi, hanno scelto di tuffarsi nei centri balneari di Milanosport aperti in via eccezionale durante il weekend.

Prima in classifica è stata la piscina Romano con 1276 ingressi, segue il Lido con 1095 ospiti e infine l'Argelati dove sono stati staccati 967 biglietti. Dopo questo primo assaggio di estate, la stagione partirà ufficialmente sabato prossimo, data d'apertura dei centri balneari Argelati, Lido e Romano e delle tre vasche esterne della Cardellino, del Saini e della Sant'Abbondio. Il centro balneare Scarioni aprirà invece il 30 giugno.

Tutti gli impianti saranno aperti fino al 2 settembre tutti i giorni (fatta eccezione per il giorno di chiusura settimanale che varia da struttura a struttura) dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Anche quest'anno tutti i mercoledì, dal 13 giugno fino al 11 luglio, il Saini rimarrà aperto fino alle 20.30.