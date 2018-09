Paura sul bus Atm, uomo blocca il mezzo in strada e minaccia l'autista: "Ti sparo". Video

Calci, pugni, sputi e minacce. Eccolo in azione l'uomo di trentuno anni - un cittadino marocchino irregolare in Italia e con piccoli precedenti - che mercoledì sera ha bloccato un autobus Atm fuori dal pronto soccorso dell'ospedale San Paolo.

Il suo "spettacolo" è iniziato alle 23.45, quando si è parato davanti al mezzo della linea 98 e ha costretto il conducente a fermarsi. A quel punto il 31enne ha iniziato a colpire il parabrezza con calci e pugni per poi sputare contro il vetro del lato guida. Non contento, ha più volte minacciato l'autista, urlandogli "ti sparo", "ti ammazzo".

I primi a intervenire, dopo la richiesta d'aiuto lanciata dallo stesso conducente, sono stati due agenti della polizia penitenziaria. A scrivere la parola fine - poco prima di mezzanotte e mezza, dopo quasi tre quarti d'ora di follia - sono poi stati i carabinieri del Radiomobile, che hanno bloccato l'uomo, denunciato per interruzione di pubblico servizio.

Mentre i militari caricavano il fermato in ambulanza, da loro si è presentato un secondo uomo - un 38enne anche lui marocchino e anche lui con precedenti per droga - che ha riferito di essere stato ferito poco prima a colpi di pistola in piazzale Cuoco durante un tentativo di rapina. I due, stando a quanto finora accertato dai carabinieri, probabilmente erano insieme proprio nel parchetto di piazzale Cuoco in cui è avvenuta la presunta rapina.