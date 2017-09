La nuova vita di Wanda Nara: la moglie di Icardi diventa scrittrice di libri per bambini

Da agente procuratrice a scrittrice. Nuova vita per Wanda Nara, moglie del capitano dell’Inter Mauro Icardi, che giovedì - con un breve video postato sul proprio profilo Instagram - ha presentato a tutti la sua prima fatica letteraria.

Il libro - “Campione in campo e nella vita”, con in copertina immancabilmente Maurito - è dedicato ai bambini e in particolare - ha spiegato Wanda - ai “miei bambini” e a “tutti i bambini che vivono il calcio come noi”.

Nel video promozionale - il libro sarà in vendita dal 23 settembre - si vede Wanda mentre legge e colora il libro proprio con i suoi figli.

Anche Icardi, lo scorso ottobre, aveva pubblicato il suo primo libro, l’autobiografia “Sempre avanti, la mia storia segreta”. Proprio nel libro, il capitano nerazzurro aveva raccontato di un duro scontro tra lui e i tifosi della curva Nord, con conseguenti minacce - del calciatore - messe nero su bianco. Dopo infinite polemiche e una rottura - insanabile - con gli ultras della Nord, Icardi aveva mandato in ristampa il libro senza le pagine “incriminate”.