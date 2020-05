Milano, il fiume Seveso esonda: ecco come l'acqua 'esplode' fuori dai tombini. Il video

Ci risiamo. Il Seveso, il grande problema irrisolto di Milano, è esondato di nuovo. E questa volta, tra la notte di giovedì e venerdì, ricorda tanto le peggiori. Con acqua che schizza fuori in quantità enorme e per tanto tempo. Tanto che da via Valfurva, zona Niguarda, dove ci sono le 'valvole' di scarico, l'acqua si è canalizzata giù per le vie in direzione Centro, raggiungendo zona Isola.

Le immagini girate da Paolo Santucci e Patrizio Asciano mostrano il momento esatto dell'esondazione in via Valfurva, nel cuore della notte e nel mezzo del violento temporale.