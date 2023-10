Comportamenti virtuosi e scelte corrette: il risparmio in bolletta non è un miraggio

Il periodo storico che stiamo vivendo ha subito molti rincari, a soffrirne di più sono stati i rialzi del prezzo delle bollette di luce e gas, ecco perché oggi è molto importante adottare dei comportamenti corretti per ridurre i consumi e, soprattutto, scegliere con attenzione i fornitori a cui affidarsi per ridurre gli sprechi.

L'aumento vertiginoso registrato negli ultimi mesi è diventato uno dei problemi principali per le famiglie e le imprese italiane. In inverno, poi, la situazione è ancora più complicata con un inevitabile aumento dei consumi che si trasformano in bollette più salate.

Insomma, oggi più che mai, per evitare di spendere cifre esorbitanti e limitare gli sprechi nel rispetto dell’ambiente e del nostro portafoglio, bisogna gestire gli impianti in modo corretto e ridurre sprechi inutili. Per contribuire ad una migliore gestione delle risorse energetiche - fondamentale anche per la salvaguardia ambientale se consideriamo la crisi climatica in corso - possiamo fare scelte più consapevoli come l'installazione di un'illuminazione LED, utilizzare elettrodomestici efficienti e, soprattutto, scegliere il fornitore giusto.

A2A Energia apre un nuovo Spazio A2A all’interno dell’Ospedale Niguarda

Il 4 settembre ha aperto al pubblico il nuovo negozio A2A all’interno del Blocco Sud (area CUP) dell’Ospedale Niguarda di Milano. Un nuovo Spazio che ha l’obiettivo di favorire un’evoluzione delle abitudini quotidiane in chiave green e incentivare un uso dell’energia più efficiente e rispettoso dell’ambiente.

A disposizione dei cittadini e imprese sarà sempre presente del personale specializzato per spiegare le soluzioni migliori di A2A Energia e offrire una consulenza gratuita per la scelta dell’offerta luce e gas più adatta alle proprie esigenze. Nel punto vendita sarà anche possibile prenotare un sopralluogo per l’installazione di una nuova caldaia, climatizzatore e wallbox per la ricarica dei veicoli elettrici, o impianto fotovoltaico, per la propria abitazione. Inoltre, si potranno acquistare i prodotti per la mobilità elettrica (bici e monopattini) e i servizi di assistenza alla casa e alla persona di A2A Energia.

Ma non è tutto: per l'occasione ha deciso di incentivare i suoi clienti con un'offerta imperdibile, una promo esclusiva su luce e gas attivabile fino al 26 novembre.

Informazioni generali

Lo Spazio A2A Niguarda è aperto al pubblico con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00. Per maggiori informazioni e per fissare un appuntamento con un consulente presso il negozio Spazio A2A è possibile visitare la pagina dedicata.