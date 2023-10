A Porta Venezia una nuova pizzeria "dolce" e colorata: quando apre e quali sono le specialità nel menù

Andare a mangiare una pizza fuori, con la giusta compagnia, per tantissimi è sinonimo di felicità. Farlo in luoghi speciali rende questo tipo di esperienza davvero meravigliosa e indimenticabile.

A Milano ci sono delle vere e proprie gemme nascoste, come Porta Venezia, situata nel cuore della città, con i suoi caratteristici edifici liberty e gli alberi secolari che riescono a conferirle un'atmosfera elegante e cosmopolita. È uno di quei posti dove si trovano boutique di lusso e caffetterie tradizionali, ristoranti etnici e gallerie d'arte contemporanea, dove tradizione e innovazione sono fianco a fianco. Un quartiere che, sostenendo e promuovendo attivamente un ambiente inclusivo, è stato da tempo riconosciuto come un punto di riferimento anche per la comunità LBGTQAI+.

In questa zona prestigiosa di Milano il brand Fradiavolo, in Via Lecco 1/A, venerdì 20 ottobre aprirà una nuova pizzeria, la sesta in città, che si caratterizzerà, come gli altri locali della catena, per il suo arredamento unico. Il suo tratto distintivo sarà quello di seguire una tematica "dolce" e colorata proprio come la zona che lo ospiterà. Il menù punterà su esclusive varianti di impasto tra cui il classico, il multi-cereali low carbs (cioè a basso contenuto di carboidrati) e nero, al carbone vegetale. Per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento non solo agli aspetti etici, ma anche a quelli legati alla salute, alla nutrizione e alla sostenibilità, il marchio introdurrà in anteprima la mozzarella 100% vegana come alternativa per le sue pizze.

Fradiavolo, acquistato nel 2018 da Mauro D’Errico e Gianluca Lotta, in meno di 5 anni è riuscito ad ottenere grandissimi risultati, rientrando nella prestigiosa classifica “50 Top Pizza” e posizionandosi tra le migliori 50 catene di pizzerie artigianali di tutto il mondo.

"Anche questa volta abbiamo scelto un quartiere iconico, in cui non vedevamo l’ora di fare il nostro ingresso. Porta Venezia, con la sua storia e la sua vivace atmosfera, è un luogo che cattura il cuore e l'immaginazione di chiunque lo visiti. La sua posizione centrale, le strade alberate e gli edifici d'epoca creano un'ambientazione unica. È un quartiere dove la tradizione e la modernità convivono in perfetta armonia, e questo lo rende il contesto ideale per far crescere ulteriormente il nostro brand", commenta Mauro D’Errico, Presidente & Co-Founder di Fradiavolo.

Fradiavolo, in Via Lecco 1/A, angolo Viale Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, a Milano, osserverà i seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica 12:00-15:00 - 19:00-23:00, venerdì, sabato 12:00-15:00 - 19:00-00:00.